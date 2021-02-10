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УДАЧНЫЙ БЮДЖЕТНИК

Компания POCO предлагает интересную бюджетную модель смартфона POCO M5s, которая уже некоторое время доступна на рынке – а с такой ценой это вообще клад.

Модель оснащена 6,43-дюймовым экраном AMOLED, процессором Helio G95, которого достаточно для повседневной работы, основной камерой на 64 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки.

К преимуществам POCO M5s можно отнести поддержку NFC, современные интерфейсы связи и достаточный для бюджетника объем встроенной памяти - 4/128 Гб.

Воспользуйтесь случаем приобрести Poco M5s всего за 4 306 грн. Торопитесь, цена актуальна только на момент распродажи и с промокодом 24WS10 - они также могут закончиться в любой момент, так что не медлите.﻿

Poco M5s - 4 306 грн

Цена за 4/128. Чтобы получить такую цену, введите промокод AENYA10

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