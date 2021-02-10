Приготовьтесь платить за смартфоны больше и на меньший выбор в сегменте доступных моделей

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Сокращение продаж смартфонов, дефицит комплектующих и инфляция — все это толкает стоимость устройств вверх. Проще было бы заявить, что производители мобильных устройств ребята жадные и повышают цену устройств, чтобы больше заработать. Но не все так однозначно, стоимость компонентов и сборки изменилась, поэтому производители вынуждены идти по пути увеличения ценников на смартфоны.





Аналитики говорят о том, что, к сожалению, рост цен на мобильники продолжится в следующем году. На это повлияет удорожание компонентов. Так, TSMC поднимет цены на свои чипы на 20% со следующего года, за исключением заказов Apple, для которой покупка новых процессоров будет обходиться на 3% дороже. Естественно, что вырастут цены и на чипсеты MediaTek, производством которых занимается TSMC. И они уже ползут вверх. Так, за период с октября 2020 года по июнь 2021 года себестоимость продукции Qualcomm и MediaTek выросла на 60% и 64% соответственно.

Но самое, пожалуй, неприятное в этой ситуации то, что скачок цен на устройства может повлиять на сегментацию продуктовой линейки гаджетов. Аналитик известной компании Counterpoint заявил о том, что на первый план могут выйти высококлассные устройства, в приоритете может стать выпуск топовых моделей. Подтолкнет производителей к этому необходимость компенсировать затраты на выпуск гаджетов и на флагманах они смогут заработать больше.

Естественно, что это может спровоцировать уменьшение количества среднебюджетных и доступных устройств. А значит, у пользователей с ограниченным бюджетом выбор будет меньше.

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Источник: androidauthority