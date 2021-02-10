Приложение Сбербанк Онлайн изгнано из Google Play и App Store

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Неймется же этим западным компаниям, свирепствуют

История с санкциями против России продолжается. Пока российские чиновники пропагандируют необходимость создания собственных магазинов приложений для Android и iOS (!?), Apple и Google продолжают «зачищать» пространство маркетплейсов App Store и Play от приложений российских банков. На этот раз под санкции попало мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Первой удалила программу Apple, а сегодня за ней последовала и компания Google. Причиной для удаления Сбербанк Онлайн из магазинов приложений стало включение Сбера в список блокирующих санкций США. Несмотря на то, что обе организации частные и вполне могли бы попытаться обойти эти ограничения, они решили не церемониться с банком странны-агрессора и избавились от его приложения в собственных магазинах приложений.

При этом пользователи, которые ранее успели установить Сбербанк Онлайн на свои устройства, смогут ими пользоваться и дальше, а вот загрузить впервые или переустановить — не выйдет. В этой ситуации Сбербанк предложил пользователям пользоваться услугами веб-версии Сбербанк Онлайн, которая работает без ограничений. Впрочем, в случае с приложением Сбербанк Онлайн для Android-устройств, его можно поискать в сторонних магазинах приложений благодаря открытости платформы Android.

Интересно, что особо предприимчивые россияне решили заработать на ситуации. На просторах площадки «Авито» нет недостатка в предложениях прикупить iPhone с мобильной версией Сбербанк Онлайн. Кто поскромнее, просит 95 000 рублей за iPhone 11, а особо алчные заломили цену в 500 тысяч рублей за iPhone 13 Pro.

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Источник: ura.ru, newkaliningrad﻿