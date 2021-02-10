О Realme Narzo 60x уже все известно за несколько часов до презентации – учились у Xiaomi

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Компания Realme через несколько часов представит новый бюджетный смартфон Realme Narzo 60x. Его анонс запланирован на 9:30 по Киевскому времени. Но в сети уже известно почти все.

Согласно данным тестирования на ресурсе Geekbench, смартфон оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой 2,2 ГГц. Также указаны 6 ГБ оперативной памяти и Android 13.

По предварительному тестированию, Narzo 60x набрал 727 баллов в одноядерном тесте и 1915 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6.

Ожидается, что смартфон будет иметь 6,7-дюймовый дисплей LCD с частотой обновления 120 Гц, батарею 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Также возможно наличие 64 Мп основной камеры и сканера отпечатков на боковой грани.

Однако есть одно но: все это мы уже видели в Realme 11x 5G, так что почти на 100% он будет его клоном. Единственное, на что остается надеяться – лояльный для нас прайс. Если Realme захочет удержать адекватную цену – это будет потенциальный хит.





Кстати, презентация будет на YouTube, что почти точно означает, что она будет продаваться во многих странах, в том числе возможно и у нас. Итак, ожидаем.

Источник: thetechoutlook