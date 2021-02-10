Проблемы и новинки Samsung, Xiaomi Mi Mix 4 сделает всех и Realme новая китайская Apple

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На это неделе мы узнали, как будут выглядеть Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Есть новость, что Xiaomi удалось сделать подэкранную камеру лучшей среди прочих конкурентов. Также пришло сообщение, что компания Neuralink, ведомая твердой рукой Илона Маска, готова начать вживлять чип в мозг людей. Все это и многое другое, что стоит запомнить по итогам уходящей недели, расскажем в нашей традиционной субботней новостной подборке.

Samsung завершает последние приготовления к мероприятию Unpacked, поэтому неудивительно, что инсайдеры используют последние деньки, чтобы разведать как можно больше о новинках. На этой неделе случилась распаковка наушников Galaxy Buds 2 и слили характеристики одной из версий Galaxy Watch 4 Classic.

Южнокорейский гигант достаточно давно лидирует на рынке смартфонов и больше всех продает своих устройств. Но последняя статистика продаж указывает на то, что дела у мобильного подразделения идут не очень хорошо, особенно, что касается продаж флагманов. Samsung это понимает и устроила аудит своему смартфонному бизнесу, по итогам которого должны последовать выводы. Надеемся, что правильные.

Oppo показала свою технологию камеры под дисплеем. Выглядит все приятно и звучит многообещающе. Но сам смартфон так и не дебютировал с подэкранной камерой и когда это случится компания хранит молчание. Тем временем «дочка» Oppo трудится не покладая рук и отметилась анонсом магнитной беспроводной зарядки MagDark, а также рассказала, каким будет флагман с ее поддержкой — Realme GT Flash.

Много новостей для фанатов Xiaomi предвидится на следующей неделе. Компания устроит грандиозный ивент, где покажет 15 новинок, среди которых планшеты Mi Pad 5 и Xiaomi Mi Mix 4. Логично, что сетевые информаторы и сама компания активно «пережевывают» тему предстоящей презентации и раскрывают подробности о новинках. Так, Ice Universe заявил о том, что по исполнению подэкранная камера Xiaomi Mi Mix 4 «переплюнет» всех, а глава компании обещает, что стабильность работы смартфона будет выше всяких похвал.

А еще удалось разузнать, что в сентябре Xiaomi устроит глобальный ивент, где покажет серию Xiaomi Mi 11T и планшет. Не скроем, что больших ожиданий от новинок нет. Об этом и другом — на видео. Приятного просмотра!