Производители все больше зарабатывают на 5G-смартфонах

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На продажи 5G-устройств приходится 2/3 мировой выручки

Согласно последним отчетам аналитической компании Counterpoint Research наблюдается резкий всплеск интереса к 5G-смартфонам. Новый стандарт связи набирает популярность даже быстрее, чем предшественник. И даже пандемия и кризис на рынке не мешает пользователям все активнее захаживать в магазины за 5G-смартфонами.

Аналитики утверждают, что на 5G-модели приходится 2/3 мировой выручки (69%) от продажи смартфонов в первом квартале 2021 года, а их поставки составили 39% общемирового объема всех поставленных устройств. Двигателем продаж 5G-смартфонов стала Apple со своей серией iPhone 12. Правда, в первом квартале нынешнего года спрос на «яблочные» мобильники немного просел, но падение удалось компенсировать за счет роста предложений от прочих производителей смартфонов, которые все охотнее переводят свои мобильник на рельсы 5G.

Но это не мешает Apple зарабатывать больше всех в нише смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. На втором и третьем местах по доли выручки от продаж 5G-устройств оказались Samsung и Oppo. Все больше смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения стали продавать Vivo и Xiaomi, а вот Huawei предсказуемо теряет свои позиции. Крупнейшим же рынком 5G-смартфонов является Китай все благодаря тому, что тут предлагают более широкий ассортимент устройств с поддержкой сетей пятого поколения и по разной цене.

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Источник: counterpoint Research