Qualcomm не может сдержать MediaTek и отобрать лидерство

694

Вот уже четыре квартала подряд MediaTek — чипмейкер номер один на рынке чипов для смартфонов

Компания MediaTek, которая отобрала пальму первенства на рынке процессоров приложений (АР) для смартфонов у Qualcomm в третьем квартале прошлого года, вот уже четвертый квартал подряд удерживает ее. Аналитики компании Counterpointresearch пришли к выводу, что тайваньский чипмейкер продолжает быть лидером на рынке мобильных чипов, и его доля во втором квартале 2021 года составила 38%.

Эксперты отмечают, что в сегменте 5G-устройств доминировал чип Dimensity 700, а вот в нише 4G LTE лидерами стали процессоры Helio P35 и Helio G80. Второй квартал нынешнего года стал одним из успешных для MediaTek, которая демонстрирует постоянный рост, начиная с первого квартала 2021 года.

На втором месте оказалась компания Qualcomm, контролирующая 32% рынка процессоров приложений (АР) для смартфонов. Она нарастила свою долю по сравнению с первым кварталом нынешнего года не в последнюю очередь за счет снижения доли HiSilicon, Samsung и Apple.

В тройку лидеров попала и Apple, чья доля оценивается в 15% и это на 2% больше, чем годом ранее, но и на 2% меньше чем по итогам первого квартала 2021 года. К числу аутсайдеров прошлого квартала можно причислить не только HiSilicon, чья доля сокращается из-за американских санкций, но и Samsung. Присутствие южнокорейского гиганта на рынке чипов неуклонно сокращается вот уже шестой квартал подряд.

Если по итогам первого квартала 2020 года его доля составляла 14%, то уже во втором квартале нынешнего года она сократилась вдвое, составив всего 7%. И это при условии, что Samsung начала активно инвестировать в литейное производство и поставила перед собой цель к 2030 году стать крупнейшим чипмейкером на рынке. На данный момент ее план с треском проваливается.

Позиция Unicos на рынке стабильна и ее доля оценивается в 5%, как и годом ранее. HiSilicon продолжает свое пике вниз и по итогам второго квартала 2021 года ее доля составила 3%, тогда как еще год назад этот показатель был в пять раз выше.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: counterpointresearch﻿