Qualcomm представила фанатский Smartphone for Snapdragon Insiders

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Asus сделала из ROG Phone 5 мобильник попроще для поклонников Qualcomm

Сегодня состоялась премьера первого смартфона под брендом Qualcomm. Создан он при участии Asus и получил весьма громоздкое и странное название — Smartphone for Snapdragon Insiders. Выходит он в рамках программы Snapdragon Insiders, которая позволяет фанатам компании познакомиться с новыми решениями от Qualcomm в числе первых.

Сам смартфон получился не менее странным, чем и его имя. К нему есть масса вопросов, включая цену. Так, аппаратной основой Smartphone for Snapdragon Insiders стал Snapdragon 888 и с учетом идеи самой программы Snapdragon Insiders фанаты должны были получить аппарат с ним на борту раньше других, а не тогда, когда на рынке уже предостаточно моделей с ним и продают их не первый месяц.

Обладает смартфон 16 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопителем UFS 3.1 на 512 Гб, AMOLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма разрешением 2448х1080 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Имеется аккумулятор емкостью 4000 мАч, селфи-модуль на 24 Мп, тройная тыльная камера 64 Мп (Sony IMX686, OIS) + 12 Мп (Sony IMX363) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный зум, OIS). Заявлена поддержка Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, быстрой зарядки Quick Charge 5.0 на 65 Вт и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

В комплекте со смартфоном поставляется парочка USB-кабелей, TWS-гарнитура с чипом QCC5141 и активным шумодавом. Фанаты Qualcomm и поклонники экзотики должны быть людьми не бедными, ведь покупка Smartphone for Snapdragon Insiders обойдется им в $1499. Купить его можно будет только в США, Великобритании, Южной Корее и Японии. Чуть позже он появится еще и в Индии.

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Источник: engadget