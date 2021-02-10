Расклад сил на рынке смарт-часов по итогам 2021 года: кто лидер, кто добавил, а кто просел

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Смарт-часы все больше завоевывают популярность

Аналитики Counterpoint Research продолжают подводить итоги прошлого года и на этот раз в фокусе их внимания оказался рынок смарт-часов. Лидер здесь остается бесменным — Apple. Вот уже несколько лет компания доминирует в этом сегменте электроники и никто не может подвинуть ее с пьедестала.

По итогам 2021 года доля Apple Watch составила 30,1%. Правда, есть небольшое проседание по сравнению с 2020 годом — минус 2,8%. На втором месте оказалась Samsung с результатом 10,2%. Южнокорейский гигант один из двух брендов первой пятерки, кто сумел нарастить свое присутствие на рынке, тогда как прочие потеряли позиции. Рост доли Samsung составил 1,3% и этим компания обязана, прежде всего, Galaxy Watch 4 с новой версией операционной системы Wear.

Несмотря на беспрецедентное давление и санкции, Huawei продолжает быть заметным игроком на рынке умных часов. Она на третьей строчке и ее доля составила 7,7%. Это на 3% меньше, чем по итогам 2020 года. Четвертая позиция за Imoo с долей 5,2% и замкнула пятерку лучших Amazfit с результатом 5,1%, увеличив свое присутствие на рынке на 0,1% по сравнению с 2020 годом.

В целом сегмент смарт-часов вырос на 24% по итогам прошлого года, а наибольшим спросом пользовались модели с ценником до $100. Активнее всего начали приобретать носимые гаджеты в Индии и здесь прирост по сравнению с 2020 годом составил 274%. Продажи устройств в Китае выросли на 10% и в Северной Америке на 14%.

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Источник: zdnet