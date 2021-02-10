Расклад сил по камерам на рынке смартфонов

507

Стало понятно мобильных устройств с какими сенсорами больше всего на рынке

Аналитики компании Counterpoint Technology Market Research с завидной регулярностью анализируют рынок смартфонов. На этот раз они взялись за то, что подсчитали, камеры с каким разрешением сейчас превалируют на рынке.

Они пришли к выводу, что по итогам второго квартала нынешнего года больше всего на рынке мобильных устройств с датчиками изображения разрешением 48-мегапикселей. Таких гаджетов они насчитали 43%. Для сравнения по итогам первого квартала нынешнего года этот показатель составлял 38,7%.

В сегменте смартфонов с ценником от $200 и $400 больше всего тех моделей, которые оснащены сенсорами 48 Мп и 64 Мп. Доля устройств, которые обладают датчиками разрешением 64 Мп составила 14% против 3,5% по итогам первых трех месяцев нынешнего года.

Если говорить о флагманах, то в этом случае производители отдавали предпочтение датчикам на 50 Мп. А вот 108 Мп сенсоры теперь не в чести, смартфоностроители не очень охотно ставят их в устройства. Доля их составила всего 3,1% по итогам второго квартала нынешнего года.

В бюджетном сегменте с ценником до $100 по-прежнему задают тон сенсоры разрешением 8 Мп. Доля таких устройств составила 45,2%. Вместе с тем растет и количество моделей, обладающих датчиками на 32 Мп и 48 Мп.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: counterpointresearch