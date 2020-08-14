Рассекретили характеристики Nokia 2.4

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Nokia 2.4 будет одним из самых дешевых смартфонов

Компания HMD Global, которая взялась за дело возвращения марки Nokia на рынок, делает все, чтобы ее устройства успешно продавались. Акцент сделан на среднего уровня и бюджетные смартфоны. Вскоре производитель должен представить Nokia 2.4, который станет устройством начального уровня. Его анонс должен пройти на выставке IFA 2020, но уже сегодня сетевые источники рассекретили характеристики новинки.

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В основе Nokia 2.4 будет лежать процессор Helio P22, обладающий восемью ядрами с тактовой частотой 2,0 ГГц и графическим чипом IMG PowerVR GE8320. В оснащение смартфона войдет 2/3 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 32/64 Гб и 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек.

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Разрешение селфи-камеры составит 5-мегапикселей и на тыльной стороне установили сдвоенный объектив 13 Мп + 2 Мп. За автономность работы будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч. Аппарат получил адаптеры Bluetooth 5.0, Wi-Fi, есть GPS, 3,5 мм разъем для наушников и порт microUSB. Поставляться Nokia 2.4 будет с операционной системой Android 10.

Источник: nokiapoweruser