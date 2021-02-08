Расстановка сил на одном из крупнейших рынков смартфонов

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В Индии китайские смартфоны доминируют

Индийский рынок смартфонов — очень перспективный и быстро растущий. Поэтому производители мобильных устройств сражаются за него и пытаются как можно большую долю заполучить на нем. По итогам прошлого года в Индии было продано 145 миллионов единиц. При этом львиная доля всех реализованных мобильных устройств пришлась на китайские модели — 77%. К такому выводу пришли аналитики компании Canalys.

В целом эксперты говорят о том, что прошлый год был непростым для всех производителей устройств. Наибольшее падение зафиксировано во втором квартале 2020 года, когда спад составил более чем 40% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Но уже в четвертом квартале прошлого года продажи выросли на 13%, достигнув отметки 43,9 млн поставленных аппаратов.

По результатам четвертого квартала 2020 года лидерство на рынке Индии сохранила Xiaomi, и ее доля составила 27% против 29% годом ранее. На втором месте оказалась Samsung, которая контролировала 21% доли рынка, а на третьей позиции очутилась Vivo — 18%. Четвертую строчку заняла Oppo и на пятом месте идет Realme.

Аналитики прогнозируют рост продаж мобильных устройств в Индии в 2021 году и обещают увеличение спроса на 5G-смартфоны. Особым спросом будут пользоваться доступные аппараты с чипами MediaTek и это только упрочит положение китайских компаний на индийском рынке.

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Источник: gizchina