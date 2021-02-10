Разработчики приложений боятся оказаться среди неугодных для Apple и Google

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Apple и Google готовы преследовать любого, кто посмеет посягнуть на их устои в App Store и Google Play

Конфликт Apple и Epic Game, к которому примкнули и другие компании, далек от логического завершения и битва продолжается. Конфликтующим сторонам удалось привлечь внимание к проблеме со стороны властей и в Сенате США принялись разбираться с происходящим.

Вчера при судебном комитете законодательного органа состоялись слушания на предмет конкурентной борьбы, соблюдения антимонопольного законодательства и прав потребителей со стороны магазинов приложений Apple и Google. На него были приглашены как представители двух компаний, так и разработчики приложений.

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В ходе обсуждения темы разработчики софта высказали свое неудовольствие большими комиссиями, которые взимаются Apple и Google с любых транзакций внутри приложений. Но еще большую обеспокоенность вызывает политика компаний, касающаяся работы собственных магазинов приложений. В частности, было сказано о том, что ничего не мешает двум гигантам менять правила игры и выдворять неугодных с прилавков маркетплейсов за любую провинность. Ослушавшись, есть риск оказаться за бортом. Именно это произошло и с Epic Game, которая вопреки правилам, установленным Apple, добавила в игру Fortnite собственный инструмент оплаты покупок.

Разработчики выступают против монополии, созданной Google и Apple. Они диктуют правила, и создатели софта вынуждены им подчиняться, если хотят, чтобы их творения попали на прилавки App Store и Google Play. Но все это приводит к тому, что мелкие разработчики вынуждены закрывать перспективные проекты, а другие — урезать собственное финансирование только бы выдержать 30% сбор.

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Интересно, что во время слушаний разработчики приложений пожаловались на угрозы, которые поступают им от Apple и Google, если они вдруг нелестно отзываются о политике компаний в части собственных магазинов приложений. Естественно, что оба гиганта отрицают предъявленные обвинения и добавляют, что 30% сбор им необходим для покрытия расходов по распространению приложений и обеспечению их безопасности.

Посмотрим, чем закончится противостояние, удастся ли разработчикам приложений при помощи властей поставить на место Apple и Google, которые и впрямь начали немного зарываться.

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Источник: phonearena