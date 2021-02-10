Realme 11 Pro/Pro+: объявлена официальная дата презентации глобальной версии

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Дизайнерские бюджетные камерофоны презентуют уже через неделю

Компания Realme решила не слишком тянуть с анонсом своей новой линейки Realme 11 Pro на глобальном рынке и разослала приглашение на презентацию 8 июня.

Нынешняя среднебюджетная линейка делает упор на камерах и изысканном дизайне. Уверен, что больше их анонс ждет прекрасная половина человечества, которому дизайн с кожаной крышкой будет подходить под их обувь или сумочку.

Для тех, кто не в курсе, кратко напомню основные характеристики смартфонов.

Оба устройства получили 6.7-дюймовый OLED-дисплей на 120 Гц процессора MediaTek Dimensity 7050 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ, накопителем до 512 ГБ и аккумулятором на 5000 мАч. Далее есть определенные отличия:

Realme 11 Pro получил быструю зарядку на 67 Вт, переднюю камеру на 16 МП и основную на 100 МП с OIS + 2 МП заглушка.

Realme 11 Pro+ имеет зарядку 100 Вт, основную камеру на 200 Мп Samsung HP3 с OIS+ ширик на 8 Мп и 2 Мп заглушку.

Подробный обзор этих смартфонов можно посмотреть на нашем сайте по этой ссылке .

В Китай эти смартфоны продают от 245$, от цен, которые будут объявлены на глобальном рынке, очень зависит, станут ли они популярны в нашей стране.

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Источник: twitter