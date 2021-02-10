Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Realme 11 Pro/Pro+: объявлена официальная дата презентации глобальной версии

Realme 11 Pro/Pro+: объявлена официальная дата презентации глобальной версии

31.05.2023 254 0

Дизайнерские бюджетные камерофоны презентуют уже через неделю

Компания Realme решила не слишком тянуть с анонсом своей новой линейки Realme 11 Pro на глобальном рынке и разослала приглашение на презентацию 8 июня.

 

Realme 11 Pro/Pro+: объявлена официальная дата презентации глобальной версии – фото 1

 

Нынешняя среднебюджетная линейка делает упор на камерах и изысканном дизайне. Уверен, что больше их анонс ждет прекрасная половина человечества, которому дизайн с кожаной крышкой будет подходить под их обувь или сумочку.

Для тех, кто не в курсе, кратко напомню основные характеристики смартфонов.

 

Технические характеристики realme 11 Pro и Pro+

 

Оба устройства получили 6.7-дюймовый OLED-дисплей на 120 Гц процессора MediaTek Dimensity 7050 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ, накопителем до 512 ГБ и аккумулятором на 5000 мАч. Далее есть определенные отличия:

Realme 11 Pro получил быструю зарядку на 67 Вт, переднюю камеру на 16 МП и основную на 100 МП с OIS + 2 МП заглушка.

 

Как фотографирую realme 11 Pro

 

Realme 11 Pro+ имеет зарядку 100 Вт, основную камеру на 200 Мп Samsung HP3 с OIS+ ширик на 8 Мп и 2 Мп заглушку.

 

Подробный обзор этих смартфонов можно посмотреть на нашем сайте по этой ссылке .

 

В Китай эти смартфоны продают от 245$, от цен, которые будут объявлены на глобальном рынке, очень зависит, станут ли они популярны в нашей стране.

 

Читать также: Pixel Watch 2 получат новый процессор, датчики и вдвое лучшую автономность

 

Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 31.05.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Realme 11 Pro/Pro+: объявлена официальная дата презентации глобальной версии