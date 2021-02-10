Realme 12 Plus появился в базе TENAA – новый сегмент бренда?

138

ИНТЕРЕСНЫЙ БЮДЖЕТНИК

Realme готовится расширить линейку 12 серии двумя новыми моделями – Realme 12 и Realme 12 Plus. Благодаря недавней записи в базе TENAA, теперь известны технические характеристики Realme 12 Plus 5G.

По всему видно, что 12 Plus принял дизайн от старших Pro-версий - большой круглый модуль камеры и вертикальная полоса на задней панели. Также смартфон получит дисплей 6,67" AMOLED с Full HD+ разрешением и сканером отпечатков под дисплеем.

Под капотом – неизвестный 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц. Объем ОЗУ – 6/8/12/16 ГБ, а памяти – 128/256/512 ГБ и даже 1 ТБ! Будет работать все это под управлением ОС Realme UI 5 на базе Android 14.

Из трех камер сзади выделяется основная на 50 Мп. А фронтальная селфи-камера – 16 Мп. А батарея будет емкостью 5000 мАч, однако о скорости зарядки ничего не сказано.

Учитывая сертификацию TENAA, выход Realme 12 Plus ожидается в ближайшее время сначала в Китае. Будет ли глобальная версия, и будущая цена устройства пока неизвестна.

Источник - gizmochina