Realme 7, наушники Lenovo и Power Bank Rock доступны по скидкам

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Покупай Realme 7, наушники Lenovo и Power Bank Rock выгодно

Сегодня практически каждый магазин, занимающийся продажей товаров, предоставляет скидки и устраивает всевозможные распродажи и акции. Думаем, что нет тех, кто не прочь бы приобрести что-то нужное по меньшей цене и получить своеобразную благодарность за проявленную лояльность к продавцу. Рекомендуем не пренебрегать возможностью совершать покупки выгодно и за меньшую цену.

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Realme 7

Характеристики: Helio G95, Android 10.0, дисплей 6.5" 90 Гц, 5000 мАч, NFC

Предложение для РФ

Версия: 6/64 Гб — $182,38

Версия: 8/128 Гб — $234,63

https://lite.al/Yf75C

Внешний аккумулятор ROCK - пауэр-банк ❗️Скидка 50% при покупке 2 шт.

Характеристики: 10000 мАч, 1*USB, LED-индикация

Цена: RU $9.99 (за 2 шт)/UA $11,23 (за 2 шт) - https://lite.bz/UhFuD

Автоматическая скидка в корзине

Беспроводные наушники Lenovo

Характеристики: XT90, Bluetooth 5.0, 300 мАч

Цена: $11,59 - https://lite.bz/IfCcWR

Промокод "1111DISXT90"