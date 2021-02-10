Realme GT 5 Pro получит Snapdragon 8 Gen 3 и мощное охлаждение – официальные слайды.

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Мощное охлаждение означает меньший тротлинг

Флагман Realme GT 5 Pro будет анонсирован 4 декабря в Китае. Как и GT 5, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 2, модель Pro будет смартфоном, ориентированным на производительность. Сегодня бренд выпустил постеры, раскрывающие производительность модели Pro.

Как и другие флагманские телефоны на базе Snapdragon 8 Gen 3, Realme GT 5 Pro поддерживает оперативную память LPDDR5 и UFS 4.0. Телефон с номером модели RMX3888 уже был замечен с 24 ГБ оперативной памяти на Geekbench. Вероятно, этот вариант будет предлагать 1 ТВ внутренней памяти.



Кроме того, GT 5 Pro сулит существенное улучшение способности рассеивать тепло. Благодаря передовой системе охлаждения 3VC iceberg, он обеспечивает охлаждение чипа паровой камерой с площадью поверхности 12000 мм², превосходя по мощности специальные игровые телефоны.

Усовершенствованная система охлаждения Realme GT 5 Pro имеет в шесть раз большую теплопроводность, чем аналоги, и обеспечивает максимальное понижение температуры ядра ЦП на 21,8 °C. Эта технология позволяет Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивать непревзойденную производительность.



Realme GT 5 Pro будет оснащен двухэлементной батареей емкостью 5400 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Согласно другим сообщениям, Realme GT 5 Pro будет иметь 6,78” OLED-дисплей с загнутыми краями, который предлагает разрешение 1,5K и частоту обновления 144 Гц. Ожидается, что у него будет 32 МП фронтальная камера и 50 МП основная, с датчиком LYT-808 и оптической стабилизацией, а также 8 МП сверхширокоугольник и 50 МП IMX890 телефото с 3-кратным оптическим зумом. Смартфон будет работать на Android 14 на базе Realme UI 5.

Источник: Gizmochina