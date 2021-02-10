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Realme GT 5 Pro станет прямым конкурентом OnePlus 12 и претендует на звание одного из лучших смартфонов в этом году

10.08.2023 196 0

Фанаты стремятся новинки от Realmi

Realmi GT Neo 5 не является самым лучшим смартфоном в линейке бренда. Фанаты уже давно думают, появится ли топовый флагман, но как оказалось, новый смартфон следует уже ожидать до конца года под названием Realme GT 5 Pro.


realmi gt neo 5

 

Также смартфон может держать процессор Snapdragon 8 Gen 3 и камеру-перископ. А еще у Realme GT 5 Pro может быть скруглен на боковые грани 2K-экран от китайского производителя (по слухам, BOE Q10).

 

realmi gt neo 5

 

Но и это не все, что сможет предложить новинка, ведь, по новым данным от информатора Digital Chat Station, GT 5 Pro получит такую же систему питания, как OnePlus 12, что является очень крутым решением, потому что смартфон будет иметь батарею повышенной емкости в 5400 мАч, 100-Вт зарядки по проволоке и 50-Вт – без. Стоит также отметить, что для Realmi это большой шаг, ведь это будет первый смартфон с катушкой беспроводной зарядки (если не учитывать концепт Realme GT Neo Flash).

 

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Источник: weibo

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 10.08.2023
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Realme GT 5 Pro станет прямым конкурентом OnePlus 12 и претендует на звание одного из лучших смартфонов в этом году