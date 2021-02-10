Realme GT 5 – уникальная фишка Geek Mode – тебе она нужна: увеличит автономность!

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Этого действительно не хватало





Нынешние процессоры уже давно обладают огромным запасом мощности, который мы не можем увидеть абсолютно нигде: в гонке за новыми процессами мы абсолютно забыли об их целесообразности: чтобы что такая большая мощность?









Кто-то может ответить, что ради камеры и обработки снимков, кто-то скажет, что нужно больше фпс в играх. Так вот: Realme теперь дает возможность настраивать мощность процессора, в прямом смысле





В новом Realme GT 5 можно будет выбирать частоту процессора: допустим, вы хотите поиграть с максимальным FPS – просто устанавливаете максимально доступную частоту процессора, и получайте самый большой FPS. Насколько известно из скриншотов, максимальный лимит – 3.2 Ghz.









Или возьмем другую крайность: отключение света, блекаут. На смартфоне совсем мало заряда. Когда другие смартфоны не понимают, что тебе сейчас нужно просто как можно дольше прожить от одного аккумулятора, и тебе безразлично насколько он быстро работает – просто выставляешь минимальную частоту и увеличиваешь время автономной работы.





Ну или что-то посередине: типичный рабочий день, ты не планируешь играть, но тебе важна энергоэффективность: просто установи ограничение на что-то среднее, чтобы смартфон все еще быстро работал, однако обладал лучшей энергоэффективностью.









Таких сценариев можно придумать очень многое, однако если Realme еще и придаст какую-то разумную автоматизацию этого мы сможем получить в будущем благодаря этому простой инструмент для улучшения автономной работы.



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Источник: weibo