Realme GT как вызов Xiaomi Mi 11, опрос о Redmi Note 10 и визуализация iPhone 12s

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У Essential появился новый хозяин, Samsung представила Galaxy F62, смотрим на концепт iPhone 12s, Realme готовится представить конкурента Xiaomi Mi 11 и новости от Xiaomi

Вот еще прошли несколько дней, а это означает, что пошла пора выделить наиболее интересные новости прошедших дней. Надеемся, что те события, о которых мы расскажем, покажутся вам интересными. Поэтому, погнали!

Начнем с того, что напомним о том, что Карл Пей покинул OnePlus и уже представил бренд Nothing, в которых неплохо так вложился гигант Google. Первым гаджетом стартапа станут беспроводные наушники, и компания обрастает «ценными» активами. Чем-то им приглянулся бренд Essential, а вот ради чего его приобрели, неизвестно.

Появился патент смартфона-раскладушки Vivo, который получит гибкий дисплей. Из подобных новостей — идея Oppo предложить в смартфоне подвижную фронтальную камеру. В случае же с iQOO Neo 5 речь идет не о фантазиях, а конкретном смартфоне, который выйдет позже в этом году, и вы можете посмотреть на его характеристики.

Realme наконец-то определилась с названием будущего флагмана, а Samsung с тем, какой же смартфон достоин того, чтобы первым предложить подэкранную камеру. Благодаря инсайдерам удалось также узнать о том, что выход Galaxy S21 FE состоится.

Пока непонятно, чем же в итоге удивит Apple в этом году, но согласно предварительным прогнозам mini-версия выйдет и компанию не смущает неуспешность iPhone 12 mini на рынке. Также есть возможность увидеть то, каким в итоге может оказаться iPhone 12s.

Никаких официальных анонсов Xiaomi устраивать в эти дни не стала, но пообещала 4 марта показать серию Redmi Note 10, а также обещает скорый релиз семейства Redmi K40. Тем временем энтузиасты разогнали Xiaomi Mi 10 так, что он не уступает по производительности Xiaomi Mi 11…и десерт. На десерт у нас монстр ноутбук с семью дисплеями. Посмотрите на это чудо инженерной мысли.