Realme GT Neo 3 не впечатлит, унылый iPhone SE 3 и Redmi Note 11 Pro+ — это ХИТ

347

Неделя в плане событий, новинок и новостей оказалась не самой насыщенной и интересной. После первых бурных дней января производители взяли паузу и вынашивают планы по релизу устройств в феврале. Но все же несколько любопытных новостей для своего еженедельного субботнего выпуска новостей мы нашли.

Так, вскоре заработает магазин Play Games, где можно будет найти Android-игры для персональных компьютеров. Преобразится и Google Play, который предложит поддержку криптокошельков и можно будет хранить личные данные, включая удостоверения личности и сертификаты.

Qualcomm анонсировала решение, позволяющее интегрировать SIM-карту непосредственно в центральный процессор. Сама технология именуется iSIM и решит проблему с высвобождением дополнительного пространства внутри корпуса устройства. А еще она энергоэффективна и открывает возможность подключения к услугам связи большого количества устройств, которые ранее были лишены функционала SIM-карт.

Интересная новость подоспела о будущем метавселенной, которую возводит Марк Цукерберг. Ради того, чтобы отбить все затраты по ее построению, компания будет собирать все больше данных о пользователях, чтобы еще тоньше и точечно настроить таргетированную рекламу.

Компания Samsung готовится к зимнему Unpacked, где покажет флагманские устройства серий Galaxy S22 и Galaxy Tab S8. О новинках уже многое известно и из нашего выпуска новостей вы узнаете подробнее о начинке новых планшетов Galaxy Tab S8 и уберфлагмана Galaxy S22 Ultra. И еще подоспела информация о характеристиках Galaxy A53.

В феврале текущего года состоится премьера Realme 9 Pro+, который должен впечатлить аудиторию присутствием в камере доступного устройства системы оптической стабилизации изображения. Готовит компания и Realme GT Neo 3, все кардинальные отличия которого от предшественника могут свестись к смене чипа на Dimensity 8000.

На неделе Oppo рассказала о технологии, где будущее рисуется без аккумуляторов. Компания хочет лишить традиционных батареек целый ряд гаджетов, которые будут собирать радиочастотную энергию от сигналов смартфонов, Wi-Fi и Bluetooth. Apple же выпустила инструкцию по уходу за премиальными тряпочками для протирки мониторов, а также перед ней стоит проблема экранов iPhone 13, которые заливаются розовым цветом.

Пока мы находимся в томительном ожидании прибытия Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, есть те, кто уже успел затестить флагманы и выявить склонность камер к запотеванию. Компания завершает последние приготовления к анонсу серии Redmi Note 11 на глобальном рынке и из нашего выпуска новостей вы узнаете, сколько будет новинок и какими характеристиками их наделили. Больше новостей и все в подробностях — на видео. Приятного просмотра!