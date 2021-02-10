Realme GT Neo 5: AMOLED на 144 Гц и зарядка на 240 Вт, снова убийца флагманов?

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Убийца флагманов выходит на охоту 15 февраля

В Китае состоялась премьера Realme GT Neo 5 – смартфона с самой быстрой зарядкой в истории. Он предлагает невероятные 240 Вт мощности, которые являются физическим пределом коннектора USB-C, а потому побить рекорд в ближайшем будущем ждать не следует. Согласно заявлениям производителя, 30 секунд подзарядки хватит на 2 часа звонков, за 80 секунд набирается 20% заряда, а полная зарядка аккумулятора на 4600 мАч занимает не более 8 минут.

Такая бесполезная скорость для украинцев до начала войны теперь выглядит как лайфхак, подождать 8 минут в пункте несокрушимости и выйти с полным зарядом это круто. Тем же, кто не гонится за рекордами, компания предлагает альтернативную версию смартфона со 150-Вт зарядкой, которая заполнит батарею на 5000 мАч за 16 минут, что согласитесь также немного.

В общем, Realme GT Neo 5 по характеристикам очень похож на своего двоюродного брата OnePlus Ace 2 , но и определенные улучшения. Подробнее о технических характеристиках ниже:

Габариты: 163,85×75,75×8,9 мм, 199 г

Дисплей: 6,74", 2772×1240, AMOLED, 144 Гц, 1400 нит

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Память: 8/12/16 ГБ оперативной LPDDR5X, 256 ГБ или 1 ТБ постоянной UFS 3.1

Камера: 50 Мп, f/1,88 (основная), 8 Мп, f/1,2, 112° (широкоугольная), 2 Мп, f/3,3 (макро); 16 Мп, f/2,45 (фронтальная)

Батарея: 5000 мАч (для версии на 150 Вт) или 4600 мАч (для версии на 240 Вт)

ОС: Android 13, realme UI 4.0

Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS, LTE, 5G, Dual SIM, NFC

Цвет корпуса: фиолетовый, серебристый, черный

Что касается камер, то их в смартфоне четыре: тройная основная на 50 МП (Sony IMX890) с OIS + 8 МП (широкоугольный объектив) + 2 МП (макро) и одинарная фронтальная на 16 МП. Здесь, к сожалению, ничего нового, стандартный комплект убийц флагманов, очень приличная основная камера и две затычки для хорошего дизайна как у "взрослых". Новинка поставляется с операционной системой Android 13 и Realme UI 4.0.

Задняя панель смартфона оснащена полупрозрачным окошком, сквозь которое виден чипсет (точнее, его имитация), лента RGB-подсветки, антенна для NFC и винты. Встроенная подсветка умеет отображать 25 цветов в двух режимах. Из других фишек GT Neo 5 – стереодинамики Dolby Atmos, инфракрасный порт для управления техникой, двигатель тактильной отдачи и мощная система охлаждения для стабильной работы чипсета. Начало продаж намечено на 15 февраля.

Цены на новинку в Китае:

realme GT Neo 5 150 Вт 8/256 ГБ - $368

realme GT Neo 5 150 Вт 12/256 ГБ - $397

realme GT Neo 5 150 Вт 16/256 ГБ - $427

realme GT Neo 5 240 Вт 16/256 ГБ - $471

realme GT Neo 5 240 Вт 16.1 ТВ - $515

Источник: realme