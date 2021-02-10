Realme GT NEO 5 SE: мощный игровой хит с AMOLED 144 Гц и Snapdragon 7+ Gen 2 всего за 9499!

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Доступный геймерский смартфон

Уважаемые друзья, мы рады сообщить отличную новость для всех, кто ищет мощный игровой смартфон с качественным экраном и быстрой зарядкой по привлекательной цене!

Компания Realme в этом году выпустила смартфон GT NEO 5 SE, что идеально подойдет для любителей поиграть, потому что главное из его преимуществ из преимуществ – его процессор.

Snapdragon 7 Plus Gen 2 является почти копией Snapdragon 8 Plus Gen 1, то есть это уровень флагманских смартфонов в прошлом году. Кстати, система охлаждения здесь крутая – его тротлинг минимальный, даже не выходит в "желтую" зону, а значит в длинных раундах просадки фпс со временем не будет.

Эта модель предлагает все необходимое для комфортной работы, игр и развлечений – современный дизайн, NFC, 5G, 12/256 Гб памяти. Единственное, что этот смартфон не подойдет для тех, кому нужна сверхкрутая камера – здесь сенсор 1/2 на 64 Мп.

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Realme GT Neo 5 SE - от 9 499 грн﻿

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