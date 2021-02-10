Realme GT Neo 6 может стать чемпионом автономности среди флагманов

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Realme GT Neo 6 может изменить концепцию скорости на выносливость

На днях мы уже писали о первых подробностях относительно будущего смартфона Realme GT Neo 6. Там инсайдер невольно затронул тему аккумулятора, и указал, что он будет большим и будет поддерживать скорость зарядки более 100 Вт.

Realme GT Neo 5

Теперь, в новом сообщении, он указал, что один из смартфонов вышедшего в ближайшее время концерна BBK получит новую увеличенную двухсекционную батарею на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт. Как всегда этот парень не называет конкретную модель и вообще почти все его сообщения, это своеобразные загадки.

Таким образом, он защищает себя от судебных исков производителей относительно раскрытия конфиденциальных данных. Но теперь пазл чуть-чуть сложился. Стало ясно, почему следующий смартфон Realme GT Neo вместо 240 Вт зарядки получит всего 100 Вт. Кажется, в этот раз приоритет отдали автономности, а не скорости зарядки.

Таким образом, мы можем получить один из самых выносливых смартфонов из флагманского сегмента. По моему мнению, объем аккумулятора увеличен на 30%, гораздо важнее выигрыша 10 минут в скорости зарядки и это станет серьезным конкурентным преимуществом над одноклассниками.

Пишите в комментариях, чтобы вы выбрали, высокую скорость зарядки или большую автономность?

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Источник: weibo