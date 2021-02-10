Realme GT5: новая технология производства, которая выведет смартфоны на новый уровень

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Это "революшен"?

Компания Realme смогла создать «Чудо-стекло», известное как «создание чувственного чуда из куска стекла». Сообщается, что исследования, разработка и производство стекла длились более года, а независимая производственная линия была настроена любой ценой. Промышленность первой создала четыре сложных процесса.

Также было отмечено, что «Чудо-стекло» бросит вызов верхней границе отраслевой стеклянной технологии, известной как «беспрецедентная текстура»: обновленная технология полировки горячей ковки, первое применение кислотной эстетики, невероятная форма будущего и реализация камеры DECO и задней части почти предельной кривизной 40°.

По конфигурации Realme GT5: смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 gen 2, первой «панелью производительности для гиков», до 24 ГБ памяти LPDDR5X, 1 ТБ памяти UFS4.0, оснащен Whirlwind Memory Engine 2.0, 1,5K-дисплеем, 50-мегапиксельной основной камерой IMX890.

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Источник: weibo



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