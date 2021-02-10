Realme «Master Explorer Edition» – все, чемоданов больше не будет

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Закрыли или просто переименовали - неизвестно

Realme объявила о масштабной реструктуризации линейки продуктов. В рамках этого изменения компания больше не будет выпускать смартфоны Master Explorer Edition, которые завоевали популярность среди пользователей благодаря своему уникальному дизайну. Realme GT2 Master Explorer Edition был последним представителем этой серии.

Сюй Ци, вице-президент и президент китайского региона Realme, объявил об этом решении на Weibo, ссылаясь на необходимость упрощения линейки продуктов компании. В своем заявлении Сюй Ци также намекнул на новую серию, предназначенную для пользователей, которым нравилась серия Explorer.

Линейка Realme ранее состояла из нескольких серий, таких как Neo, GT, Q, V, X и номерной. Однако многие модели были схожи между собой, что приводило к путанице среди пользователей. Считается, что это основная причина реструктуризации.

Наконец, до них дошло, что люди просто не могут разобраться в этом хаосе из названий и нужно сократить продуктовую линейку. Смартфоны Master Explorer Edition были известны своим авторским дизайном, оснащенным дорожными чехлами и жесткими задними крышками.

Realme, к сожалению, не предоставила подробностей о будущей серии, которая заменит смартфоны «Master Explorer Edition». Но надеюсь что это будет что-то гораздо проще вроде сообщения плюс, или хотя бы просто мастер.

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Источник: gizmochina