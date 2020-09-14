Realme UI 2.0: новые функции и общие улучшения на примере Realme X50 Pro

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Realme должен начать отправку обновления своего графического интерфейса в скором времени, и мы можем оценить все его фишки уже сегодня.

Realme уже подготовила обновление для своего графического интерфейса. Как и ожидалось, новый интерфейс Realme UI 2.0 содержит множество обновлений на основе официальных изменений в Android 11.

Новые функции не вносят кардинальных изменений в пользовательский интерфейс Realme, они предназначены скорее для улучшения взаимодействия со смартфоном. Благодаря изданию Fone Arena мы можем посмотреть на раннюю сборку Realme UI 2.0 на Realme X50 Pro.

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Одно из самых заметных улучшений – доведенный до ума темный режим, который теперь имеет три разных стиля: «Улучшенный», «Средний» и «Низкий», и в каждом из них есть настройки для обоев и наборов значков. Интерфейс Realme совместно Android 11 также может автоматически регулировать контраст дисплея в зависимости от окружающего освещения.

Улучшенный темный режим

Realme UI 2.0 будет поддерживать сторонние наборы значков. Realme также заявляет, что в новой прошивке будет оптимизирована работа автояркости. Также оптимизирован режим «Не беспокоить», который теперь можно планировать в соответствии с индивидуальными потребностями. Realme также добавила режим «Оптимизированная зарядка ночью», который будет использовать алгоритм искусственного интеллекта для оптимизации скорости зарядки и увеличения срока службы батареи.

В журнале изменений Realme UI 2.0 также упоминается добавление новой анимации приложения погоды. Что касается организации приложений, пользовательский интерфейс Realme теперь позволит вам объединять папки для лучшего расположения приложений. Также был добавлена новая функция системного клонирования, с помощью которой вы можете создать клон системы и использовать разные отпечатки пальцев для входа в разные клоны. Также улучшена общая безопасность системы.

Новый дизайн шторки Realme UI 2.0 (слева)

Улучшено было и приложение камеры: теперь в нем имеются ярлыки для мгновенного редактирования фотографий и публикации в социальных сетях. Камера также оснащена инерционным зумом и функцией обнаружения пятен на объективе.

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И это еще не все улучшения. Благодаря этим обновлениям компания надеется привлечь больше потенциальных покупателей. Когда обновление достигнет стабильной версии – неизвестно, но, по слухам, осталось ждать совсем недолго. Возможно, всего пару недель.

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Источник: Fone Arena



https://andro-news.com/news/samsung-nachal-otpravku-obnovleniya-one-ui-2.5-dlya-plansheta-ga.html Samsung начал отправку обновления One UI 2.5 для планшета Galaxy Tab S6(в Адм. панель)