Realme UI 3.0 на базе Android 12: список устройств, которые получат бета-версию оболочки

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Realme UI 3.0, основанный на Android 12, предлагает множество разнообразных улучшений, повышенную безопасность и конфиденциальность, а также обеспечивает более плавную работу. Представили эту версию фирменной оболочки еще в октябре прошлого года и последние полгода компания занята ее распространением. Идет оно весьма неспешно.

До того, как свет увидит стабильная сборка, устройствам Realme придется пройти через программу бета-тестирования, которая недавно пополнилась новыми участниками. Компания выложила перечень устройств, которые получат бета-версию Realme UI 3.0 во втором квартале нынешнего года. Новая версия оболочки в своей бета-версии доберется до Realme X7 5G, Realme 9i, Realme X3, Realme X3 SuperZoom, Realme 8 5G, Realme 8s 5G, Realme 9 5G, Realme Narzo 30 Pro 5G и Realme Narzo 30 5G.

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Первые две модели из списка получат прошивку в мае, а в апреле — Realme 8 5G, Realme 8s 5G и Realme Narzo 30 5G. В первый летний месяц к ним присоединятся Realme X3, Realme X3 SuperZoom, Realme Narzo 30 Pro 5G и Realme 9 5G. К сожалению, о сроках выхода финальной версии Realme UI 3.0 для этих и других устройств компании, ничего не сказано.

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Источник: realme