Realme решила нанести удар в спину своим фанатам?

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Пока это только слухи, но ситуация неприятная

Одним из весомых преимуществ Android над iOS всегда была открытость системы и возможность создания кастомных прошивок или модификаций. С каждым новым поколением зеленого робота Google немного закручивает гайки и то здесь, то там вносит определенные ограничения.

Сами производители тоже понемногу начали вводить более жесткие методы контроля за своими продуктами и особенно это заметно в последних действиях концерна BBK. Региональные блокировки смартфонов Realme и OnePlus все чаще прорываются в новостные ленты.

Массовой эту проблему назвать нельзя, но прецеденты есть и это немного огорчает. Теперь сетью начали распространяться слухи, что якобы закрытый для обновления еще 26 мая глобальный сервер для разблокировки загрузчика Realme может так и не заработать.

Согласно информации от источников, разблокировку оставят эксклюзивом для китайского региона. Что это значит на практике. Заказ китайских версий смартфонов бережно прошит на глобалку именно в Китае, даже при таком худшем сценарии и в дальнейшем будет доступен.

А вот энтузиасты, которые любят кастомные прошивки, могут немного пострадать от таких событий. Честно говоря не погружался в тему разблокировки загрузчика на смартфонах Realme, но возможно вариант приобретения именно китайского смартфона позволит потом прошивать на него все, что вздумается.

По имеющимся на сегодняшний день данным, смартфоны для китайского рынка перепрошены на глобальные регионы не блокируются в сети, поэтому такая схема продолжит работать и дальше.

Следует заметить, что информация о закрытии глобального сервера для разблокирования пока не официальна и может быть просто спекуляцией на горячей теме. Будем ждать информацию из официальных источников и обязательно расскажем Вам, если что-то изменится.

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Источник: techleakszone