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Red Magic 8S Pro: Встречайте флагманскую серию с улучшенным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и камерой под дисплеем

Red Magic, китайский производитель смартфонов, представил свое последнее поколение флагманских устройств, серию Red Magic 8S Pro, на внутреннем рынке Китая. Эта серия включает две модели – Red Magic 8S Pro и Red Magic 8S Pro+.



Дизайн обеих моделей практически идентичен. Задняя панель имеет глянцевую текстуру с микрогравированным тиснением, что придает устройству премиумный вид. Отмечается наличие вентилятора с поддержкой RGB на задней панели, который не только охлаждает устройство, но добавляет игровую эстетику.

Впереди у нас есть дисплей без отверстий, благодаря технологии камеры под дисплеем четвертого поколения. Есть также вариант Deuterium Edition для обеих моделей, который имеет прозрачную заднюю панель и смотрится этот вариант очень футуристично.

Дисплей обеих моделей является 6,8-дюймовым OLED-экраном производства компании BOE с разрешением 2480 × 1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации соприкосновения 960 Гц, глубиной цвета 10 бит, 100% цветовой гаммой. ШИМ, затемнением постоянного тока и пиковой яркостью 1300 нит.



В серии Red Magic 8S Pro используется чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, имеющий более высокую тактовую частоту 3,36 ГГц. Этот процессор совмещается с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ памяти UFS 4.0. Для эффективного охлаждения устройства используется охлаждающая система ICE 12.0 с вентилятором.

Red Magic 8S Pro обладает аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт, которая заряжает устройство за 35 минут. Модель Red Magic 8S Pro+ имеет еще более быструю зарядку мощностью 165 Вт, которая заряжает устройство до 100% за 14 минут. Кроме того, в обоих устройствах используется специальный чипсет Redcore R2, улучшающий игровой опыт. Существует также пара игровых триггеров на плече устройства.



В серии Red Magic 8S Pro есть камера под дисплеем для селфи, расположенная снизу дисплея и делающая экран бесшовным спереди. Эта камера имеет 16-мегапиксельный датчик OmniVision. Задняя панель обеих моделей имеет тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком Samsung, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельной макрокамерой.



Цены на серию Red Magic 8S Pro начинаются с 3999 юаней за базовую модель, но доступны разные варианты. Кроме того, компания также представила новый игровой планшет Red Magic и специальный вариант Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Edition, инспирированный персонажем из франшизы "Трансформеры". Предварительный заказ на устройстве уже начался, а официальная продажа начнется до 11 июля 2023 года.

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Источник: gizmochina