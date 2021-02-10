Redmi A3: выглядишь как топ-флагман, а на самом деле подделка за 75$

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Новый бюджетник

В скором времени компания Xiaomi должна представить новый ультрабюджетный смартфон Redmi A3. По утечке информации, устройство получит дизайн, похожий на будущий флагман Xiaomi 14 Ultra – с большим круглым модулем камеры. Спрашивается: зачем, для чего это… Но, маркетологам виднее.

Это немного придает Redmi A3 сходство для тех, кто не разбирается. Однако под привлекательной оберткой скрываются достаточно скромные характеристики: дисплей 6,71" HD+ с частотой обновления 90Гц, основная камера 13Мп, передняя 8Мп.

А вот насчет железа здесь немного печально. Предварительно, в смартфоне процессор MediaTek Hellio G35, который ну вообще никогда не годится. Пожалуй, тот самый случай, когда "прокинь 10$" это спасительный круг. Но немного положительного - памяти здесь 4ГБ оперативной и 128ГБ постоянной.

Ожидается версия Android Go и цена около 75 евро. Новый Redmi A3 только снаружи кажется премиум-устройством. Хотя попытка выдать бюджетный смартфон за флагмана выглядит не очень убедительно, своего покупателя такая идея явно найдет, но для большинства он будет выглядеть как китайская копия на более дорогое устройство.

Источник - GSMarena