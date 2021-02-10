Redmi Band 2 выходит за пределы Китая

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﻿Redmi Band 2, вероятно, в скором времени будет представлен в Европе

Китайская компания Xiaomi приступила к продаже своего новейшего умного браслета Redmi Band 2 за пределами Китая. На международном рынке устройство называется Redmi Smart Band 2.





Что касается Европы, то Redmi Band 2 уже появился в базе данных Декларации Соответствия в Италии. Однако точные сроки запуска и цены пока неизвестны.

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Уже сегодня его можно купить в Индонезии, а в Европе он ожидается в ближайшее время. В Индонезии рекомендованная розничная цена составляет менее 27 долларов. Для сравнения: в Китае браслет оценивается в 23 доллара.

Среди характеристик Redmi Band 2 – 1,47-дюймовый дисплей AMOLED разрешением 172 x 320 пикселей. Как подчеркивает производитель, экран Redmi Band 2 на 10,5% больше, чем у Xiaomi Smart Band 7. Аккумулятор емкостью 210 мАч, время автономной работы – до 14 дней, защита от воды (5ATM), поддержка Bluetooth 5.1 BLE. Предусмотрено отслеживание пульса и насыщенности крови кислородом (SpO2), режимов сна и менструального цикла у женщин.

Источник: ﻿Gizmochina