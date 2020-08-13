Redmi K30 Ultra прошел тесты на производительность. Сравнение с конкурентами

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Топовый для MediaTek чип Dimensity 1000+ был представлен в мае нынешнего года. С тех пор на базе нового процессора успело выйти всего два смартфона: iQOO Z1 и Redmi K30 Ultra. Несмотря на скепсис и негативное отношение к продуктам MediaTek со стороны достаточно большой армии пользователей, Xiaomi все же рискнула установить в юбилейном суббфлагмане чип Dimensity 1000+. И понятно почему.

Энтузиасты уже успели прогнать Redmi K30 Ultra через ряд бенчмарков, которые продемонстрировали, что чип MediaTek демонстрирует более чем достойную производительность и «дышит в затылок» Snapdragon 865. Так, по итогам забега в AnTuTu 8.4.3 процессор Dimensity 1000+ с результатом 539 786 баллов обошел Kirin 990 5G и уступил Snapdragon 865, который набирает в среднем 605 248 очков. По результатам тестов в Geekbench 5, GFXBench и 3DMark новый чип MediaTek также стал вторым.

Если MediaTek будет и дальше выпускать столь годные процессоры, то не за горами, то время, когда ее флагманский чип сможет стать на одну ступень с топовыми платформами Snapdragon, а производителям станет не зазорно выпускать флагманы с Dimensity. По слухам, следующим заметным творением тайваньского чипмейкера станет Dimensity 2000, который будет производится по 5 нм техпроцессу силами TSMC.

Источник: weibo