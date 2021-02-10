Redmi K60 Ultra: первые подробности флагмана суббренда Xiaomi

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Redmi K60 Ultra частично раскрыл свои характеристики, есть вопросы

Суббренд Xiaomi Redmi выпустил смартфоны серии K60 в декабре прошлого года. Теперь в сети появились подробности нового устройства в линейке. Ожидается, что Redmi K60 Ultra станет преемником годичного K50 Ultra .

Redmi k50 ultra﻿

Китайский информатор Digital Chat Station поделился информацией о будущем флагмане компании. В публикации на Weibo он сообщил, что устройство появится в третьем квартале этого года, то есть в период с июля по сентябрь. Устройство будет оснащено плоским дисплеем AMOLED с разрешением 1,5К и поддержкой высокой частоты обновления, вероятно, 144 Гц. Инсайдер отметил, что аппарат будет оснащен металлической рамой также с плоскими гранями.

И напоследок самое интересное: Redmi K60 Ultra будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 9200. Напомню, что K60 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2. Обычно версия Ultra оснащалась более мощным процессором, а здесь несмотря на то, что 9200 очень крутой камень, он все же немного слабее топового дракона. Емкость батареи K60 Ultra пока неизвестна, но инсайдер утверждает, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Это также небольшой даунгрейд по сравнению с предшественником Redmi K50 Ultra и "Прошкой", которые имеют скорость зарядки 120 Вт. С чем связаны такие изменения не в лучшую сторону пока не понятно, будем ожидать более подробной информации относительно новинки, чтобы понять какое позиционирование будет у Ultra.

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Источник: weibo