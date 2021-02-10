Redmi K60 Ultra похоже будет серьезные проблемы с охлаждением, Dimensity 9200+ разочаровал

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Dimensity 9200+ показывает очень низкие результаты

Очень часто о реальной производительности устройств мы узнаем еще до официального анонса благодаря базе данных Geekbench. Прототипы и предпродажные образцы тестируются в этом приложении и данные тестов записываются в общую базу данных. Инсайдеры иногда любят копаться в этих базах и находить спецификации и показатели производительности неанонсированных новинок.

В этот раз на глаза попал смартфон с номером модели 23078RKD5C. Согласно утечкам это будущий Redmi K60, который будет работать на процессоре MediaTek с кодовым названием Corot и максимальной тактовой частотой 3.35 ГГц – Dimensity 9200+.

И вот его результаты немного смущают. Это очень низкий результат для этого чипа. Даже флагман прошлого поколения Dimensity 9000 показывает результаты выше как в одноядерном тесте, так и многоядерном.

С чем это связано пока неясно. Возможно, это очень ранний прототип, а возможно реализация охлаждения в новом смартфоне будет на очень плохом уровне и именно поэтому он показывает такие низкие цифры. Мы уже знаем, что больших ожиданий новый Dimensity 9200+ не оправдал и продержался лидером производительности менее месяца, а затем его победили устройства на Snapdragon 8 Gen 2.

Похоже, что звание лучшего игрового смартфона бренда это устройство явно не заслуживает, хотя возможно на релизе все будет работать как следует. Поэтому нужно ждать уже тестов коммерческого образца и уже тогда делать окончательные выводы.

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Источник: mysmartprice