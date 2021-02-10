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Redmi K60 Ultra выйдет в 3 квартале 2023 года и получит новый процессор

07.04.2023 94 0

Флагман от Redmi будет на MediaTek

Компания Xiaomi выпустила серию Redmi K60 в декабре прошлого года. Впервые в ней появилась беспроводная зарядка, и это еще на шаг приблизило их к званию полноценных флагманов. В сети неоднократно появлялась информация, что компания работает над третьим представителем линейки под названием K60 Ultra.

 

redmi-k60-pro

Redmi K60 Pro

Digital Chat Station уже сообщал ключевые особенности этого устройства и самым интересным, по моему мнению, является процессор будущего аппарата MediaTek Dimensity 9200+ который, как ожидается, будет представлен в следующем месяце. В предыдущих линейках использовались чипы от тайванцев, но они все равно позиционировались как недорогая замена Snapdragon.

 

Топовая модель K50 Ultra была на "драконе", а в этом году наоборот, младшая и средняя на Snapdragon, а сердцем ультры будет Dimensity. Это в очередной раз подтверждает что компании окончательно избавились от стереотипа о бесспорном преимуществе Qualcomm на рынке мобильных процессоров.

 

dimensity-9200

 

Согласно утечкам, Redmi K60 Ultra будет оснащен дисплеем 1,5K с частотой обновления 144 Гц. В плане разрешения это небольшой даунгрейд по сравнению с 2К дисплеями младших моделей, а вот частота обновления несколько возрастет. Сообщается, что устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Также инсайдер подтвердил, что смартфон будет выпущен в 3 квартале 2022 года, то есть в период с июля по сентябрь.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 07.04.2023

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Redmi K60 Ultra выйдет в 3 квартале 2023 года и получит новый процессор