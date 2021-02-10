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Redmi K70 и Redmi Note 13 Turbo – какими будут и когда появятся

04.10.2023 220 0

Redmi K70﻿ – ﻿В ГРУДНЕ﻿﻿, Redmi Note 13 Turbo﻿﻿ – за полгода

По сообщениям инсайдера Digital Chat Station, уже в скором времени появятся смартфоны Xiaomi Redmi K70 и Redmi Note 13 Turbo. Первый из них выйдет уже в декабре, второй – через несколько месяцев. Также стали известны некоторые спецификации телефонов.

 

Redmi K70 и Redmi Note 13 Turbo


Ожидается, что серия Redmi K70 будет включать в себя смартфоны Redmi K70, K70 Pro и K70E. Они будут представлены в декабре 2023 года. Телефоны получат плоский экран с разрешением 2K и узкими рамками. Боковые грани устройств будут металлическими. Смартфоны Redmi K70 снабдят аккумуляторами на 5000+ мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.


Ожидается, что различные модели Redmi K70 получат процессоры Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 2 или Dimensity 9300. Ситуация может проясниться после запуска серии Xiaomi 14.

 

Redmi K70 и Redmi Note 13 Turbo


Смартфон Redmi Note 13 Turbo, вероятно, будет представлен по крайней мере через полгода. Он получит субфлагманский процессор, экран 1,5K или 2K и емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

 

Источники: TheTechOutlook, LaiTimes

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 04.10.2023
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Redmi K70 и Redmi Note 13 Turbo – какими будут и когда появятся