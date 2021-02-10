Redmi K70 и Redmi Note 13 Turbo – какими будут и когда появятся

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Redmi K70﻿ – ﻿В ГРУДНЕ﻿﻿, Redmi Note 13 Turbo﻿﻿ – за полгода

По сообщениям инсайдера Digital Chat Station, уже в скором времени появятся смартфоны Xiaomi Redmi K70 и Redmi Note 13 Turbo. Первый из них выйдет уже в декабре, второй – через несколько месяцев. Также стали известны некоторые спецификации телефонов.



Ожидается, что серия Redmi K70 будет включать в себя смартфоны Redmi K70, K70 Pro и K70E. Они будут представлены в декабре 2023 года. Телефоны получат плоский экран с разрешением 2K и узкими рамками. Боковые грани устройств будут металлическими. Смартфоны Redmi K70 снабдят аккумуляторами на 5000+ мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.



Ожидается, что различные модели Redmi K70 получат процессоры Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 2 или Dimensity 9300. Ситуация может проясниться после запуска серии Xiaomi 14.



Смартфон Redmi Note 13 Turbo, вероятно, будет представлен по крайней мере через полгода. Он получит субфлагманский процессор, экран 1,5K или 2K и емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Источники: TheTechOutlook, LaiTimes