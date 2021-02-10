Redmi Note 10 Pro обзор: десять из десяти?

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Сегодня довольно интересный опыт — знакомимся ближе с Redmi Note 10 Pro, который прибавил по части максимальных характеристик в устройстве среднего класса

В попытке привлечь покупателей каждый производитель придумывает свои способы. И судя по объемам продаж и популярности, у Xiaomi с линейкой Redmi Note это получается лучше других. Мы с вами дожили до «жирных» времен, когда в аппараты этой серии пришел AMOLED-дисплей, стереодинамики и хорошая камера. Рассказываем о Redmi Note 10 Pro, ставший штучным устройством, который на сегодняшний день лишен конкурентов в своем ценовом диапазоне. Создает ли он ощущение, что жизнь удалась и Xiaomi вновь обманула всех, предложив крутой смартфон по дешевке?

Итак, что такое Redmi Note 10 Pro? Это смартфон, который примерил на себя «кучу» нового для среднего класса «железа», но и успевший «прогуляться по граблям». Процессор тут, слава богу, не унылый и ему оказалось по силам «вывозить» 120-гецовый дисплей, но все же хотелось бы увидеть здесь чип новее и чуть мощнее. Правда экран Redmi Note 10 Pro с высокой частотой обновления «выедает» прилично емкость аккумулятора стоит заставить его работать на максимуме возможностей. Но если «прикрутить» герцовку — перед вами претендент на звание выносливого мобильника.

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Но «обожемой, великолепный Сяоми» Redmi Note 10 Pro в соответствии с заданным бюджетом лишен DC Dimming, предложил корявый Always on Display, и он большой. С другой стороны, не без участия Xiaomi ставить датчики разрешением менее 48 Мп уже моветон даже в доступных устройствах, а тут и вовсе «завезли» 108 Мп датчик. И стоит похвалить компанию за то, что камера здесь создавали не по остаточному принципу.

Качество съемки — простойное и камера справляется со своими обязанностями на все деньги. Нет, камерофоны на лопатки он не кладет и проблема камеры Redmi Note 10 Pro, прежде всего, в ограниченных возможностях по части снимков в темное время суток и отсутствии флагманских фишек вроде оптической стабилизации и оптического зума. Но будь здесь все это, это был бы настоящий «жир» и уж точно ценник был бы существенно выше. Если вспомнить о той ценовой планке, которую задает Redmi Note 10 Pro, становится понятным, что производитель предложил максимум за свои деньги. Если вы со скепсисом отнеслись к этим выводам, смотрите полный видео обзор, и вы поймете, почему мы к ним пришли.