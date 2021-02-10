Анонс Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max: всем по Super AMOLED-дисплею, стереозвуку и емкой батарейке

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Xiaomi торопится наполнять рынок своими смартфонами в повышенном темпе из-за проблем Huawei, которые позволили ей войти в тройку крупнейших смартфоностроителей. Очередные претенденты на самые высокие позиции в списках продаж — Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Всем трем новинкам придется существовать на рынке параллельно, отличаясь небольшими деталями. Нам остается принять эту троицу как есть и попытаться разложить все по полочкам, что это за смартфоны.

Сразу скажем, что из трио, пожалуй, у Redmi Note 10 Pro больше шансов на массовое признание и это без заметных технологических прорывов, но с неожиданными для своего ценового диапазона ходами. Мы привыкли, что в доступных устройствах производители виляют в характеристиках и делают упор на какие-то отдельные параметры. Вот и в случае с серией Redmi Note 10 нестандартным ходом или «жемчужиной» стал AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Правда только в «прошке» и «максе», а вот базовая версия скромничает, выдавая 60-герцовый экран. Но обо всем по порядку.

Мы уже привыкли, что дизайн смартфонов Redmi создается с оглядкой на Huawei или Honor. В этот раз напропалую копировать экстерьер у кого-то не стали. Семейство Redmi Note 10 умудряется сохранить некоторое подобие индивидуальности — причем только сзади. Соригинальничали с оформлением блока основной камеры, который вроде бы выполнен по-своему, но все же в нем немного угадываются черты Xiaomi Mi 11 или Huawei Nova 8. Один из модулей заключен в серебристую рамочку и в целом оформление камеры влияет на узнаваемость гаджетов, спутать их с кем-то все же сложно.

Передняя панель смартфонов серии Remi Note 10 выглядит так же, как у современных флагманов Samsung: селфи-камера посредине. Но здесь компания выделилась среди одноклассников, предложив AMOLED-дисплей. Правда, она не позволила себе вписывать сканер отпечатков в экран, вынеся его на боковую грань. Кто-то скажет, что такое решение вопиюще немодное, но стоит вспомнить из какого сегмента «бойцы» и сколько за них просят, и становится понятным, что «жировать» не стали.

Функциональные элементы типичные для современного смартфона с одним приятным бонусом — мини-джеком на нижней грани. Разъем для зарядки актуальный — USB Type-C.

Дисплей у Redmi Note 10 — AMOLED, 6,43 дюйма, частота обновления 60 Гц. Он защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Для тех, кому нужен экран побольше предложили Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max — 6,67 дюйма и тоже матрица OLED. Важное преимущество — частота обновления 120 Гц и поверх стекло Gorilla Glass 5. Новинки не назовешь мечтой аудиофила, но наличие двух стереодинамиков явно добавляет им очков и такое решение еще в диковинку для доступных устройств.

Все это, конечно, здорово, но ровно до того момента, как мы дойдем до аппаратной части. Redmi Note 10 работает на Snapdragon 678, а Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro получили процессор Snapdragon 732G. Присутствие этих чипов огорчит «воинов», которые хотели бы получить максимум железа по минимальной цене.

Обязательно найдутся те, кто будет пенять компании, что «пфф, установили прошлогодние чипы» или предложили смартфоны по мотивам Poco X3 NFC. Но во многом повинен дефицит платформ и в последнее время Qualcomm не особо щедра на новинки в среднем классе. Вот и приходится производителям исходить из того что имеется. Какой-то фееричной производительности новинки выдавать не будут, но и того, что есть, хватит, чтобы обеспечить уверенную производительность, которая позволит запускать почти любые игры и быстро работать со штатными приложениями.

В Redmi Note 10 установлен флеш-накопитель стандарта UFS 2.2 емкостью 64 Гб или 128 Гб, а оперативной памяти предложили на выбор 4 Гб или 6 Гб. В случае же с Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max смартфоны также будут доступны в разных модификациях и выбирать придется между 6 Гб и 8 Гб оперативки, а также 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти.

Все три смартфона получили могучие аккумуляторы условной емкостью 5000 мАч в базовой версии Redmi Note 10 и 5020 мАч — у прочих собратьев. Не забыли предложить быструю зарядку на 33 Вт. Кстати, зарядные адаптеры на месте, из комплекта поставки их не изъяли.

Как и подобает современным смартфонам, тут четыре камеры на тыльной стороне. Начнем с одинаковых:

ультраширик на 8 Мп;

макрообъектив с автофокусом на 5 Мп;

сенсор глубины на 2 Мп.

А теперь отличия. Основная камера Redmi Note 10 получила главный сенсор на 48 Мп. У Redmi Note 10 Pro разрешение посолиднее — 64 Мп. Те, кто обладает хорошей памятью вспомнит, что ровно такой же набор датчиков был у Redmi Note 9 Pro (Redmi Note 9S) и Redmi Note 9 Pro Max. Правда производитель уверяет, что усовершенствования случились и коснулись они, прежде всего, макродатчика, который тут «супер» позволяет вдвое ближе приблизиться к объекту, чем это делают прочие аналогичные сенсоры.

Больше всех повезло Redmi Note 10 Pro Max, который в качестве главного датчика получил модуль на 108 Мп и это как отсылка к флагманским устройствам. Фронталки тоже разные: 13 Мп у «обычной» версии, 16 Мп у «прошки» и у «макса».

Базовый смартфон серии будет доступен для покупки в Индии с 16 марта, «прошку» начнут продавать с 17 марта и через день выйдет Redmi Note 10 Pro Max. Цены на Redmi Note 10 такие: $165 за версию 4/64 Гб и $192 с 6/128 Гб памяти. Столько будет стоить Redmi Note 10 Pro: $220 за модификацию с 6/64 Гб, $234 — 6/128 Гб, $261 — 8/128 Гб. А вот за Redmi Note 10 Pro Max запросят $261, $275 и $302 за версии с 6/64 Гб, 6/128 Гб и 8/128 Гб соответственно. Все три модели будут в таком виде доступны на рынке Индии, а вот глобальные их перевоплощения будут немного другими. Именно презентацию глобальных вариантов вы и сможете увидеть вместе с нами уже через пару часов.

Характеристики Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max Размеры и вес ﻿ 160,46х74,5х8,3 мм, 178,8 грамм ﻿ 164,5х76,15х8,1 мм, 192 грамма ﻿ 164.5х76,15х8,1 мм, 192 грамм ﻿ Операционная система ﻿ Android 11 оболочка MIUI 12 Android 11 оболочка MIUI 12 ﻿ Android 11 оболочка MIUI 12 ﻿ Дисплей ﻿ 6,43ʺ, 2400х1080 точек (FullHD+), Super AMOLED, яркость 1100 нит, Corning Gorilla Glass 3 6,67ʺ, 2340х1080 точек (FullHD+), AMOLED, яркость 1200 нит, 120 Гц Corning Gorilla Glass 5﻿ 6,67ʺ, 2340х1080 точек (FullHD+), AMOLED. яркость 1200 нит, 120 Гц, Corning Gorilla Glass 5﻿ Платформа Snapdragon 678, 8 ядер (Kryo 460 до 2,2 ГГц,), 64 бит, 11 нм ﻿ Snapdragon 732G, 8 ядер (Kryo 470, пиковая частота 2,3 ГГц), 64 бит, 8 нм﻿ Snapdragon 732G, 8 ядер (Kryo 470, пиковая частота 2,3 ГГц ), 64 бит , 8 нм ﻿ Графический чип ﻿ Adreno 612

Adreno 618 Adreno 618 Оперативная память ﻿ 4/6 Гб, LPDDR4x 6/8 Гб, LPDDR4x ﻿ 6/8 Гб, LPDDR4x ﻿ Постоянная память 64/128 Гб, UFS 2.2, microSD до 512 Гб, тройной лоток﻿

64/128 Гб, UFS 2.2, microSD до 512 Гб, тройной лоток﻿﻿

128 Гб, UFS 2.2, microSD до 512 Гб, тройной лоток﻿﻿

Основная камера ﻿ - основной модуль 48 Мп (Sony IMX582, f/1.79, 0,8 мкм) - широкоугольный 8 Мп (Sony IMX355, f/2.2, 1,12 мкм) - макродатчик 2 Мп (GC02M1XA, f/2.4)﻿ ﻿- датчик глубины 2 Мп (f/2.4)﻿ ﻿- основной модуль 64 Мп (Samsung GW3, f/1.9, 0,7 мкм)﻿ - широкоугольный 8 Мп (118 градусов) - мародатчик 5 Мп (Super Macro) -датчик глубины 2 Мп (f/2.4) - основной модуль 108 Мп (Samsung HM2, 0,7 мкм, f/1.9)﻿ - широкоугольный 8 Мп (118 градусов)﻿ - макродатчик 5 Мп (Super Macro)﻿ -датчик глубины 2 Мп (f/2.4)﻿ Фронтальная камера ﻿ 13 Мп, Omnivision OV13B10﻿ 16 Мп, f/2.45 16 Мп, f/2.45 Аккумулятор ﻿ 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт ﻿ 5020 мАч, быстрая зарядка 33 Вт ﻿ 5020 мАч, быстрая зарядка 33 Вт ﻿ Сеть ﻿ 2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G: диапазоны 1, 5, 8﻿

﻿4G: диапазоны 1, 3, 5, 8, 34, 38, 40, 41﻿ 2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц ﻿3G: диапазоны 1, 5, 8 4G: диапазоны 1, 3, 5, 8, 34, 38, 40﻿﻿, 41 2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G: диапазоны 1, 5, 8 4G: диапазоны 1, 3, 5, 8, 34, 38, 40,41﻿﻿﻿﻿ Беспроводные интерфейсы ﻿ Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, ИК-порт, NFC не заявлен﻿ Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, ИК-порт, NFC не заявлен﻿﻿ Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, ИК-порт, NFC не заявлен﻿﻿ Навигация﻿ GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou﻿ GPS, A-GPS, ГЛОНАСС , GALILEO, Beidou ﻿ GPS, A-GPS, ГЛОНАСС , GALILEO, Beidou ﻿ Биометрия сканер отпечатков пальцев (на торце)﻿ сканер отпечатков пальцев (на торце) ﻿ сканер отпечатков пальцев (на торце) ﻿ Разъемы ﻿ 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C﻿ 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C﻿ 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C﻿ Дополнительно стереодинамики, Hi-Res Audio ﻿ стереодинамики, Hi-Res Audio ﻿ стереодинамики, Hi-Res Audio ﻿ Степень защиты Водоотталкивающее покрытие ﻿ Водоотталкивающее покрытие ﻿ Водоотталкивающее покрытие ﻿ Цвета черный, белый и зеленый черный, бронзовый, синий черный, бронзовый, синий ﻿ Цена 4/64 Гб — $165﻿ 6/128 Гб — $192﻿ 6/64 Гб — $220 6/128 Гб — $234 8/128 Гб — $261﻿ 6/64 Гб — $261 6/128 Гб — $275﻿﻿ 8/128 Гб — $302﻿﻿﻿

Источник: 91mobiles