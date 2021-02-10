Redmi Note 10S vs Realme 8: что покупать

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Сталкиваем лбами Realme 8 и Redmi Note 10S, чтобы определить фаворита

Серия Redmi Note главный драйвер продаж Xiaomi. Redmi Note 10S очередной «середняк» с замашками, которые придутся по вкусу максимально широкой аудитории. Но есть одна проблема и называется она Realme 8, который по целому ряду параметров не уступает ему и даже превосходит. У нас на обзоре были обе модели, поэтому мы смогли сравнить их и выявить лучшую среди них.

Дизайн и его восприятие — вещь субъективная. Какой-то особенной индивидуальности за исключением оформления тыльной камеры у Redmi Note 10S и Realme 8 нет. Отсутствие своего «лица» постарались компенсировать актуальностью исполнения. В любом случае, здесь каждый волен сам решать, какой дизайн для него предпочтительнее.

В обоих смартфонах установлен Super AMOLED дисплей. При этом частота обновления невысокая — 60 Гц. И это несколько неожиданно для устройств Xiaomi и Realme, которые одними из первых начали предлагать экраны с повышенной герцовкой. Но в случае с Realme 8 есть одно преимущество — полноценная функция Always on Display.

Аппаратная платформа у обоих устройств идентичная — Helio G95. Чипсет еще достаточно актуальный и годный, но от MediaTek. По логике, каких-то серьезных отличий по производительности между Redmi Note 10S и Realme 8 не должно быть. Но это в теории, а вот практика преподнесла сюрприз. В игровых сессиях аппарат от Realme ведет себя стабильнее и сильно не «проваливается» по частотам. А вот Redmi Note 10S ведет себя непредсказуемо, «спотыкается» и троттлит.

В базовой версии устройства от Xiaomi предлагается 64 Гб флеш-памяти, а вот у Realme 8 — 128 Гб и при этом стоит он дешевле. По автономности Realme 8 также оказался лучшего своего визави, как и по камере. Фоточки он делает более реалистичные и качественные.

У одного и второго смартфона есть свои сильные и слабые стороны, но именно в Realme 8 почти все работает как надо. Это такой мультимедийный комбайн, которые предлагает ровно то, что от него ждешь. Компромиссы есть, но они не критичны. А вот Redmi Note 10S не смог в полной мере подтвердить свои амбиции крепкого и сбалансированного «середняка».