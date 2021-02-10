Redmi Note 11 Pro на пресс-рендерах: мелочи решают

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Китайский и глобальный вариант будут отличаться внешне минимально

26 января Xiaomi разом запустит несколько новых моделей серии Redmi Note 11. Это должны быть одни из главных хитов компании в 2022 году. В сети уже ходили разговоры, что новинки получат слегка измененный дизайн по сравнению с китайскими собратьями. Но изменения будут мелкими и кардинально изменить впечатление они не смогут.

Так, сегодня слили пресс-изображения Redmi Note 11 Pro, которые демонстрируют нам практически идентичный с китайской версией дизайн. И это «почти» зиждется только на том, что основной датчик не будет визуально отделен от прочих двух модулей и заглушки серебристой вставкой, а также изменили месторасположение светодиодной вспышки. Во всем остальном глобальный вариант Redmi Note 11 Pro оформлен абсолютно также, как и вариация для рынка Китая с теми же плоскими гранями. Отдельно отметим, что смартфон получит синюю и черную расцветки.

Рендеры подтвердили, что Redmi Note 11 Pro получит 120-герцовый AMOLED‑дисплей разрешением FullHD+, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой и чипом Snapdragon с поддержкой сетей пятого поколения.

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Источник: twitter