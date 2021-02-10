Redmi Note 12 Turbo получит камеру с "флагманским опытом" и рекордные объемы памяти
Redmi Note 12 Turbo станет прорывным смартфоном для компании
Очередная партия рекламных постеров от Xiaomi раскрыла интересные подробности по поводу будущей новинки. Первая интересная новость – это рекордные объемы оперативной и постоянной памяти в Redmi Note 12 Turbo. Постер указывает на то, что будет доступна модификация с 16 ГБ оперативной и накопителем в 1 ТБ.
Таких цифр раньше мы не видели даже во флагманах компании, скорее всего, это станет ответом на анонсы от основного конкурента Realme с подобными объемами памяти. Многие любят большие цифры и им не важно действительно ли оно нужно, больше для них значит лучше.
Для компании Xiaomi наступили не самые лучшие времена и они будут использовать все средства для привлечения внимания потенциальных покупателей.
Другие постеры рассказывают о камере, которая, по словам маркетологов, подарит флагманский опыт пользователям. Обещают на 50% увеличенную скорость фото из-за мощного процессора обработки, зум встроенный в сенсор и оптическую стабилизацию высокого уровня. Основным модулем станет сенсор на 64 Мп от OmniVision.
Такой же модуль получит основной конкурент Realme GT Neo 5 SE. И вот что интересно, у Realme этот сенсор используется как бюджетная замена IMX 890, а у Xiaomi он же станет более топовым решением чем IMX 766 у обычного Note 12 Pro.
По логике он должен выдавать фото очень хорошего качества, а что будет на практике увидим уже очень скоро – 28 марта.
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Источник: Weibo
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