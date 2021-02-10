Redmi Note 12 Turbo в версии Harry Potter! Фанаты будут в восторге

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Xiaomi анонсировала коллаборацию со вселенной Гарри Поттера

До презентации Redmi Note 12 Turbo - одного из самых ожидаемых смартфонов от Xiaomi в этом году, остались сутки. Каждый день мы видели новые подробности относительно характеристик новых смартфонов, но сегодня появилась новость о спец-версии, которая, учитывая количество поклонников серии Гарри Поттер, вызывает большой интерес среди пользователей.

Журналисты и блоггеры получили приглашение в которых было невероятное количество качественного мерча не оставит равнодушным не только фаната, но и обычного пользователя. Полный список вкусностей я покажу на фотографиях ниже.

Также мы нашли постер, который частично демонстрирует внешний вид самого устройства и он, по моему мнению, выглядит довольно стильно и качественно. Смартфон выполнен в черном цвете, поверх которого нанесен герб Хогвартса и другие тематические изображения, а также логотип волшебной вселенной.

Будете ли что-либо из вышеуказанного мерча входить в комплект устройства, пока неизвестно. Насколько массовым и дорогим станет этот продукт, узнаем уже завтра, но мы в очередной раз видим, что Xiaomi действительно осознает свои проблемы со смартфонным бизнесом и использует все возможные методы, чтобы привлечь внимание к своей продукции.

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Источник: weibo