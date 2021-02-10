Redmi Note 13 получит скругленный дисплей? мода победила разум

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Поворот не туда от Redmi

Моду на скругленные экраны ввела компания Samsung в свои флагманской линейке Edge. Сугубо зрительно выглядело это свежим и необычным, но практическая сторона вопроса многим пользователям не понравилась. И если ложные касания удалось победить программно, то блики и проблемы с кусками интерфейса, которые в некоторых приложениях вылезали на скругленные края, победить невозможно.

Еще одной проблемой остается гораздо больший шанс разбить подобный дисплей. Надежной защиты для него почти не существует, а шанс падения именно на него значительно возрастает из-за его меры на грани.

Компания Realme ради визуальной привлекательности начала ставить подобные экраны в свою бюджетную номерную линейку, и похоже их главный конкурент Redmi не устоял перед соблазном сделать то же самое. Ранее ни один смартфон бренда не имел на вооружении экрана "водопада", но авторитетный инсайдер Digital chat station сообщил, что готовится к выходу смартфон бренда с закругленным дисплеем.

Пока точно неизвестно, какая именно модель его получит. Будет ли это условно Redmi K70 Pro, подобная ли конструкция достанется смартфону из линейки Redmi Note 13. Я больше склоняюсь к версии с линейкой Note, как ответ на дизайнерские смартфоны Realme 11. А как вы относитесь к смартфонам с загнутыми дисплеями и хотели бы вы себе такой от Redmi? пишите в комментариях.

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Источник: weibo