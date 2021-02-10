Redmi Note 13 Pro+ – компания копирует фишки Realme 11 Pro+

167

﻿

Когда смартфоны отличаются только названием на крышке





Компания Xiaomi активно готовит новые смартфоны в серии Redmi Note 13. Ожидается, что анонс состоится в октябре в Китае. В этой линейке на старте следует ожидать по меньшей мере трех моделей: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+. Инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми характеристиками модели Note 13 Pro+.





Одна из ключевых особенностей Redmi Note 13 Pro+ – это мощная 200-мегапиксельная камера на задней панели, обещающая 4-кратный гибридный зум в пределах сенсора. Также известно, что устройство получит аккумулятор емкостью 5 000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 120 Вт.









Однако есть кое-что, чего в прошлых смартфонах серии Redmi Note не было: появилась информация о возможном появлении в Redmi Note 13 Pro+ первого для линейки экрана с изогнутыми краями, как это уже предлагает его прямой конкурент - Realme 11 Pro+, что выгодно его отличает на прилавках магазинов, хотя на практике это не дает никакого преимущества. Ожидается, что дисплей получит разрешение 1.5K и поддерживает частоту обновления 120 Гц.





Отметим, что вся линейка Redmi Note 13 будет иметь схожий дизайн, однако Redmi Note 13 Pro+ будет иметь отличие благодаря дисплею с загнутыми краями. Также напомним, что данный смартфон будет использовать Dimencity 7050 – аналогичный Realme 11 Pro+





Читать также: Galaxy a05 – обновление самой популярной линейки: что предложит новинка?



Источник: Digital Chat Station