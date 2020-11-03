Redmi Note 8 Pro, наушники BlitzWolf AIRAUX и внешний аккумулятор от YKZ продают дешевле
Redmi Note 8 Pro и другие товары продают со скидкой
Неумолимо приближается распродажа 11.11 на алиэкспресс, от которой мы ждем снижения цен на большое количество популярной электроники. Но это вовсе не означает, что все самое интересное интернет-магазины припасли на 11 ноября. Скидки случаются и сейчас, поэтому обязательно присмотритесь к предложениям от продавцов, которые позволяют приобрести что-то за меньшую цену. Возможно, именно сейчас будет та скидка и на тот товар, который вы ждете.
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Наушники BlitzWolf AIRAUX
Характеристики: AA-HE1, jack 3.5, L-образный штекер, микрофон, IPX5
Цена: UA $1,93/RU $2.23 - https://lite.al/xF_I_4
Промокод "ERYQ1MR2TNS6"
Redmi Note 8 Pro
Характеристики: Helio G90T, 6.53" FullHD, 4500 мАч, основная камера 64 Мп, QC3.0, NFC. 6/64 U,
Предложение для РФ
Цена: 13 990 руб - https://lite.al/m9Xm1
Портативный аккумулятор YKZ
Скидка 44% при покупке 2 шт.
Характеристики: 10000 мАч, 1*USB, LED-индикация
Цена: RU $9,99 (за 2 шт)/UA $11,24 (за 2 шт) - https://lite.bz/pIuNP
Автоматическая скидка 44% в корзине
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