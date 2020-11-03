Redmi Note 8 Pro, наушники BlitzWolf AIRAUX и внешний аккумулятор от YKZ продают дешевле

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Redmi Note 8 Pro и другие товары продают со скидкой

Неумолимо приближается распродажа 11.11 на алиэкспресс, от которой мы ждем снижения цен на большое количество популярной электроники. Но это вовсе не означает, что все самое интересное интернет-магазины припасли на 11 ноября. Скидки случаются и сейчас, поэтому обязательно присмотритесь к предложениям от продавцов, которые позволяют приобрести что-то за меньшую цену. Возможно, именно сейчас будет та скидка и на тот товар, который вы ждете.

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Наушники BlitzWolf AIRAUX

Характеристики: AA-HE1, jack 3.5, L-образный штекер, микрофон, IPX5

Цена: UA $1,93/RU $2.23 - https://lite.al/xF_I_4

Промокод "ERYQ1MR2TNS6"

Redmi Note 8 Pro

Характеристики: Helio G90T, 6.53" FullHD, 4500 мАч, основная камера 64 Мп, QC3.0, NFC. 6/64 U,

Предложение для РФ

Цена: 13 990 руб - https://lite.al/m9Xm1

Портативный аккумулятор YKZ

Скидка 44% при покупке 2 шт.

Характеристики: 10000 мАч, 1*USB, LED-индикация

Цена: RU $9,99 (за 2 шт)/UA $11,24 (за 2 шт) - https://lite.bz/pIuNP

Автоматическая скидка 44% в корзине