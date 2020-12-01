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Redmi Note 9T получил новый сертификат, что означает скорую презентацию

01.12.2020 1156 0

Совсем скоро Redmi разродятся еще одним бюджетником Redmi Note 9T.

 

Redmi Note 9 4G

 

Redmi Note 9 4G﻿

 

В конце ноября Redmi выпустили новые версии своего хита Redmi Note 9 – Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, и Redmi Note 9 Pro 5G в Китае. Почти сразу после выхода Redmi Note 9 4G пошли слухи, что за пределами Поднебесной данный смартфон выйдет под именем Redmi 9T.

 

К этим слухам присоединились сообщения о том, что Redmi Note 9 5G, в свою очередь, отправится на рынки за пределами Китая, поменяв название на Redmi Note 9T. И вот сегодня глобальный Redmi Note 9T появился на сайте сертификационного бюро NBTC в Таиланде.

 

Redmi Note 9T

 

Страница устройства на сайте NBTC только подтверждает имя Redmi Note 9T, зато теперь мы точно знаем, что новый смартфон Redmi выйдет на рынки Таиланда, Малайзии и некоторых других стран. К сожалению, даже краткие технические характеристики Note 9T не упоминаются на сайте NBTC.

 

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Напомним спецификации обычного Redmi Note 9 5G. Смартфон оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+. Сердцем устройства выступает MediaTek Dimensity 800U. В Китае Redmi Note 9 5G доступен с объемом оперативной памяти до 8 ГБ и объемом памяти до 256 ГБ. Устройство из коробки работает на MIUI 12, основанной на Android 10.

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Redmi Note 9 5G

 

Источник: Twitter


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Xiaomi Redmi Redmi Note 9T
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 01.12.2020

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Redmi Note 9T получил новый сертификат, что означает скорую презентацию