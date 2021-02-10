Redmi Pad 2 не будет! Redmi Pad SE – это следующий бюджетный планшет Xiaomi.

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Нас снова водили за нос с неймингом

Последние несколько месяцев мы видели различные истоки по отношению к Redmi Pad 2. И очень удивляло то, что по характеристикам он был хуже предшественника. И вот, наконец, свежий инсайд все расставил на свои места.

Все то, что мы видели – касалось модели Redmi Pad SE, а не Redmi Pad 2.

Ранее сегодня Xiaomiui сообщила, что Kimovil опубликовал рендер будущего Redmi Pad SE на своем веб-сайте. В списке продуктов содержатся характеристики устройства и все спецификации совпадают с характеристиками Redmi Pad 2.

Напомним, что Redmi Pad SE будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x. Он получит 10-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 90 Гц. Аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки 22,5 Вт.

Он будет оснащен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Сзади будет 8 Мп камера и 8 Мп селфи впереди. Из коробки будет установлена MIUI 14 на базе Android 13. Исходя из названия цена должна быть очень привлекательной, так что в таком случае он может стать неплохим вариантом за свои деньги.

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Источник: kimovil