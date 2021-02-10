Redmi Pad SE – для кого он?

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Тот самый случай, когда раньше было лучше





Xiaomi расширяет линейку планшетов Redmi новой моделью – Redmi Pad SE. Истоки информации позволяют получить общее представление о характеристиках, цене и дизайне этого планшета.





По утечкам, Redmi Pad SE будет представлен в трех цветах – сером, зеленом и фиолетовом. Планшет оснащен 11-дюймовым FullHD+ LCD с частотой обновления 90 Гц, яркостью 400 нит и плотностью пикселей 207 ppi. Двойная камера – 5 МП f/2.2 спереди и 8 МП f/2.0 сзади. Поддержка функции FocusFrame для автоматического слежения за объектами во время видеовызовов.





Планшет получит чипсет Snapdragon 680, которого откровенно говоря сейчас маловато, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Будет работать на Android 13 с оболочкой MIUI for Pad. Аккумулятор 8 000 мАч будет заряжаться через порт USB-C со скоростью до 10 Вт, что, учитывая современные технологии, просто смешно.









Источник утверждает, что Redmi Pad SE будет иметь металлический корпус, толщиной 7,36 мм и весом 478 г. Также у него будет разъем для наушников 3,5 мм, Wi-Fi и Bluetooth 5.0, но без поддержки LTE и сканера отпечатка пальца. Планшет также будет совместим с Redmi Stylus for Pad. Квадратные динамики, поддержка Dolby Atmos и слот для карт памяти также есть.





Цена на Redmi Pad SE в Европе будет составлять примерно €190, что значительно ниже цены базовой модели Redmi Pad на €279 на старте. Однако сейчас вы можете приобрести старший Redmi Pad всего за 7400 грн. Поэтому, для кого планшет Redmi Pad SE – я не могу понять никак.



Недавно мы писали о новинке Lenovo Pad Pro 12.7, и он за $220 предлагает Snapdragon 870 и сканер отпечатка пальцев , чего у Redmi нет. Поэтому особого смысла в Redmi Pad SE нет, разве что если вы планируете его использовать в качестве браузера ютубу на фоне или мультмедийный центр.



Источник: gsmarena