Реклама ЧВК на PornHub, интересные анонсы смартфонов и искусственный интеллект, который уже повсюду

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Весеннее обострение началось не только у кошек и людей с высоким уровнем либидо. Именно на это, кстати, орки делают ставку, когда запускают рекламу своей ПВК перед роликами на PornHub, там ловят мартовских кошек, которые так и не нашли себе кошечку.

Компании также активизировались и наперегонки презентуют новые устройства и обвиняют нас в анонсах гаджетов, которые выйдут в ближайшее время. Redmi, Realme, Xiaomi, Oppo и многие другие анонсируют то суперфлагманы, то новые топы за свои деньги и даже у нас голова идет кругом, что уж говорить об обычных пользователях.

Еще и тема искусственного интеллекта, который за последние полгода прошел расстояние больше, чем за предыдущее десятилетие. Чуть ли не каждый день новые примеры того, где он используется или планируется к использованию. Ну и конечно куда без Apple и Samsung. Обо всем этом и многом другом вы можете посмотреть в нашем еженедельном выпуске новостей на канале Andro-news.

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